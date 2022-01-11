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Касым-Жомарт Токаев проинформировал президента Армении о текущей обстановке в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев проинформировал президента Армении о текущей обстановке в Казахстане

Состоялся телефонный разговор президента Республики Армения Армена Саркисяна с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе беседы президент Токаев проинформировал о текущей обстановке в Казахстане и мерах, принимаемых в направлении восстановления конституционного порядка в стране.

Армен Саркисян выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Армении выразил надежду, что в скором времени мир и стабильность окончательно восстановятся в стране, а преодоление последствий – откроет путь в новое будущее для Казахстана и его народа. Он также подчеркнул готовность Армении к дальнейшему укреплению дружественных отношений с Казахстаном.


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