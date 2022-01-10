Aзербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль

На дороге Степанакерт-Горис, на участке около Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, 10 января житель Ванадзора В.П. (1991 г.р.) представил в отдел полиции Кашатага сообщение о том, что на дороге Степанакерт-Горис, на участке Шуши, подвергся провокации на своем автомобиле «Nissan». Азербайджанцы закидали камнями машину, повреждена передняя часть машины. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.