Aзербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
21:26, 10 Январь, 2022
На дороге Степанакерт-Горис, на участке около Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, 10 января житель Ванадзора В.П. (1991 г.р.) представил в отдел полиции Кашатага сообщение о том, что на дороге Степанакерт-Горис, на участке Шуши, подвергся провокации на своем автомобиле «Nissan». Азербайджанцы закидали камнями машину, повреждена передняя часть машины. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.
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