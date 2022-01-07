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Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию в Казахстане

Никол Пашинян и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию в Казахстане

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Армения, председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ Никола Пашиняна и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Таджикистана, в ходе беседы стороны обменялись мнением о развитии ситуации в Республике Казахстан и высказались в поддержку усилий руководства дружественной страны по восстановлению мира и спокойствия. 

В этом контексте стороны обсудили ход реализации решения ОДКБ о направлении в Казахстан объединённого миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в охране правопорядка и обеспечения стабильности.  


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