Правительство Армении ратифицировало Соглашение о сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром

Правительство Армении ратифицировало Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Республикой Сингапур.

Как передает «Арменпресс», соглашение было подписано 1 октября 2019 года вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Соглашением о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве предусматривается обязательство многостороннего развития взаимодействия сторон, целью которого является стимулирование торговли товарами и услугами, расширение кооперации, а также обеспечение современных стандартов защиты капитальных инвестиций, учреждения и деятельности компаний.

В то же время, вышеуказанным соглашением закрепляется намерение сторон заключить соглашения о свободной торговле товарами, инвестициях и услугах в соответствии с правилами и компетенциями, установленными последними.

Цель соглашения - создание благоприятной среды и условий для развития взаимных торговых отношений и стимулирования экономического сотрудничества между сторонами в сферах, представляющих взаимный интерес, а также устранение торговых и инвестиционных барьеров между сторонами, снижение расходов на бизнес и повышение экономической эффективности.