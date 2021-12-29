Штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" могут привести к "цунами новых случаев" заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, из-за вариантов "дельта" и "омикрон" число случаев заражения увеличивается, а вместе с этим увеличивается число случаев госпитализации и смертность. Особую обеспокоенность, подчеркнул глава ВОЗ, вызывает тот факт, что вариант "омикрон" является более заразным. "Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его убеждению, устранение неравенства в области здравоохранения является ключом к завершению пандемии. "Пока это неравенство сохраняется, вполне возможно появление новых вариантов, которые смогут обходить имеющиеся меры и будут обладать устойчивостью к существующим вакцинам", - заметил глава организации.

Бустерная вакцинация от коронавируса в богатых странах может привести к тому, что в бедных странах вновь возникнет нехватка препаратов, заявил он.

"Ситуация с поставками вакцин, по крайней мере в настоящее время, улучшается, - отметил он. - Однако уделение большого внимания бустерной вакцинации богатыми странами может снова вызвать нехватку в бедных странах". "Поэтому мы призываем лидеров богатых стран и производителей извлечь урок и работать вместе для достижения цели по вакцинации 70% жителей каждой страны [к середине 2022 года]", - сказал глава ВОЗ.

Прекращение вакцинного неравенства, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус, является ключевым элементом для защиты населения и экономики от новых вариантов коронавируса. "Вирус продолжит развиваться и нести в себе угрозу, если мы не улучшим коллективный ответ", - подчеркнул он.