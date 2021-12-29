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Владимир Путин поздравил президента Армении с наступающим Новым годом и Святым Рождеством

Владимир Путин поздравил президента Армении с наступающим Новым годом и Святым Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин по случаю Нового года и Рождества Христова направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в поздравительном послании президента Российской Федерации, в частности, говорится:

«Армяно-российские отношения основаны на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что в будущем году наше двустороннее союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах продолжит развиваться во благо наших братских народов и во благо укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Желаю Вам, Вашим родным и близким, здоровья, успехов, счастья, а гражданам Армении - мира и благополучия».
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