Армянские врачи Украины обсудили алгоритм предоставления Армении содействия

В центральном офисе Союза армян Украины в Киеве был организован круглый стол Союза армянских врачей Украины (UAMU).

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на AnalitikaUA.net. На нем были подведены итоги визитов в медицинские учреждения Гегаркуникской области РА, обсужден алгоритм дальнейшего содействия Армении, а также формы сотрудничества между врачами, студентами и пациентами.

Отмечается, что в ноябре армянские врачи Украины во время визита в Армению побывали в ряде медучреждений, где изучили возможности организации помощи и взаимодействия с партнерами по родине.

Во время 44-дневной войны армянские врачи Украины в рамках работ Ереванского офиса САУ оказывали помощь раненым военнослужащим.