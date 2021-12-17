В Арцахе возникли проблемы с мобильной связью: причина заключается в действиях Азербайджана

В Республике Арцах происходят сбои мобильной связи.

Как передает «Арменпресс», Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Арцах сообщает, что сбои обусловлены глушением частот со стороны Азербайджана.

«Сбои мобильной связи обусловлены тем, что противник глушит частоты. Мы предпринимаем шаги для решения вопроса путем переговоров. Призываем воздерживаться от неуместных спекуляций», - говорится в заявлении министерства.