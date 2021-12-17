В Армении за прошедший день подтверждено 193 новых случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 16 декабря в Армении всего подтверждено 343 350 случаев заражения COVID-19, 327 539 из которых вылечились, есть 7 885 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 643 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 069 тестов. Подтверждено 193 новых случая заражения COVID-19, вылечились 510 заболевших, есть 11 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 479 389 тестирований.