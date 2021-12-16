Президент Армен Саркисян посетил апостольскую нунциатуту Святого Престола в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил сегодня апостольскую нунциатуту Святого Престола в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в сопровождении апостольского нунция Святого Престола архиепископа Жозе Авеллино Бетанкура и посла Республики Армения в Ватикане Карена Назаряна президент Саркисян осмотрел недавно открытую нунциатуру.

Президент Саркисян выразил уверенность, что наличие нунциатуры Святого Престола в Армении и ее деятельность будут способствовать укреплению и углублению теплых и дружественных отношений между Ереваном и Ватиканом.

Президент Армении с теплотой вспомнил свой официальный визит в Святой Престол в октябре текущего года и встречи с Папой Франциском и государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.