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в Брюсселе состоялась встреча Никола Пашиняна, Эмануэля Макрона и Ильхама Алиева

в Брюсселе состоялась встреча Никола Пашиняна, Эмануэля Макрона и Ильхама Алиева

БРЮССЕЛЬ, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмануэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась после завершения саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА, встреча состоялась по инициативе президента Франции.


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