Армения от Португалии получит 400 000 доз вакцины Pfizer

В рамках процесса поставки вакцин от COVID-19 в страны Восточного партнерства Армения получит еще одну партию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Европейской комиссии, представляя заявление комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

«Каждая новая волна эпидемии COVID повышает актуальность повышения уровня вакцинации. То же самое происходит и с новым штаммом омикрон. Спасти всех нас может только вакцинация. Речь идет о восточных странах-партнерах, где средний показатель вакцинации составляет всего 28%. Итак, пришло время помочь им ускорить процесс вакцинации, полностью вакцинировать все население», - заявил Оливер Вархели.

13 декабря Европейская комиссия подписала с Польским банком развития соглашение на сумму 35 миллионов евро о внедрении инновационного механизма помощи государствам-членам ЕС в поставках вакцин против COVID-19 в страны Восточного партнерства. Роль Польши заключается в том, чтобы помочь привести имеющееся в государствах-членах ЕС количество доз вакцин в соответствие с развивающимися потребностями стран Восточного партнерства, а также контролировать любую необходимую договоренность с производителями вакцин. В случае перепродажи Польский банк развития использует вклад ЕС для компенсации странам-донорам расходов на вакцины на некоммерческой основе. Программа продлится до июня 2023 года или до истечения срока инвестиций ЕС.

Первая доставка вакцин из Португалии в Армению в рамках этого механизма будет осуществлена в ближайшие недели. Ряд других стран-участниц уже заявили о своей готовности участвовать в этой программе.