Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 9 тонн гуманитарного груза

Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт более 9 тонн гуманитарного груза для нуждающихся жителей и многодетных семей Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России. Накануне гуманитарный груз был собран благотворительными организациями в Москве и на самолете Ил-76 МО РФ был доставлен в Ереван, откуда в составе колонны миротворческого контингента РФ перевезен в Степанакерт.

В рамках гуманитарной помощи для 5 000 детей переданы новогодние игрушки, инвентарь для детских садов, постельные принадлежности, одежда, обувь, школьные принадлежности. Миротворцы согласуют и распределят эту помощь.

Согласно договоренностям, достигнутым в совместном заявлении президента России, премьер-министра Армении и президента Азербайджана, 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе было установлено прекращение огня.

Для мониторинга прекращения огня в Нагорном Карабахе была размещена миротворческая группа Российской Федерации.