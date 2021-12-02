Тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно выступил с лекцией в Российском футбольном союзе. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в беседе с официальным сайтом ФФА Хавьер Миньяно поделился подробностями:

«Меня пригласил Российский футбольный союз, а точнее - главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин. Именно он и выступил в роли переводчика. Целью данного семинара была организация встречи с тренерами по физподготовке и представителями медицинских служб клубов, поставляющих игроков в сборную России.

Тема моей лекции, впрочем как и тема лекции тренера по физподготовке сборной России, заключалась в укреплении связи между сборными и клубами. То есть, собрать как можно больше информации о футболисте до того, как он присоединится к сборной. К примеру, какую работу он проделал, сильно ли он был загружен в клубе и т. д.

Думаю, что важна также обратная связь между сторонами. Считаю, что лекции были весьма эффективны для всех участников. Хочу добавить, что Роман Березовский тоже присутствовал в качестве слушателя».