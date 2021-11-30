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Депутаты Парламента Греции посетили Мемориал Геноцида армян

Депутаты Парламента Греции посетили Мемориал Геноцида армян

Делегация во главе с депутатом Парламента Греции, руководителем группы дружбы Греция-Армения Димитриосом Маркопулосом, прибывшая с рабочим визитом в Армению, 30 ноября в сопровождении председателя постоянной комиссии НС РА по европейской интеграции Армана Егояна посетила Мемориал Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Музей-институте Геноцида армян.

Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян рассказал гостям историю создания мемориала, представил им три хачкара, расположенные на территории мемориала, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.

 Члены делегации Греции возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. Они также посетили Музей Геноцида армян и ознакомились с постоянными и временными экспозициями. В конце визита Димитриос Маркопулос сделал запись в Книге почетных гостей.

Выразив благодарность депутату Парламента Греции Димитриосу Маркопулосу за визит, Арутюн Марутян вручил почетному гостю последние публикации Музея-института.
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