Президент Армении провел встречу с группой будущих журналистов

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с группой студентов, участвующих в реализуемой при поддержке ЕС программе «Европейская медиаплатформа в Армении: Создание надежных профессиональных СМИ». Программа реализуется FactorTV в партнерстве с BBC Media Action и Deutsche Welle Akademie.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в беседе с будущими журналистами Армен Саркисян коснулся перспектив развития нашей страны, подчеркнув важность создания государства открытой модели, основанного на национальной идентичности и национальных ценностях.

«Мы - мировая нация, и модель нашего государства должна быть открытой, потому что наше богатство - это люди, и мы должны уметь правильно использовать этот потенциал, - сказал президент. - Мы должны двигаться к науке, новым технологиям, иметь высококачественную продукцию, которую мы можем экспортировать».

По словам президента, для этого важно следить за тенденциями научно-технического развития в мире, строить свое видение с учетом этих тенденций.

«Маленькие государства, правильно осознающие свое место в будущем, добиваются успеха. Наше единственное богатство - это наши люди во всем мире, а мы решили не использовать их, - сказал президент. - Мы учим диаспору, что ее единственная функция - благотворительность, мы не поощряем диаспору делать инвестиции. Мы должны создать все условия, позволяющие участвовать в развитии нашей страны».

Президент отметил, что открытая модель государства также предотвратит эмиграцию. «Многие армяне сегодня, когда им это удается, первым делом задумываются о том, чтобы покинуть Армению. Если бы общество было открытым, люди не думали бы об уходе. Следствием закрытой модели будет постоянное испарение, - сказал президент Саркисян. - Поэтому я сегодня говорю, что нужно менять Конституцию. Неважно президентская или парламентская система, важно, чтобы власть была сбалансированной. Нужны инструменты для сдержек».

Президент также подчеркнул важность осознания и сохранения национальной идентичности. «Смысл и цель нашей жизни как народа исходят от идентичности. Нужно точно знать свою идентичность как личность или как народ. Идентичность - это еще и паспорт государства».

Президент Саркисян призвал будущих журналистов придерживаться ценностей и принципов журналистики, уметь идти в ногу со временем, своей работой поднимать журналистику на новое качество.

Президент также ответил на вопросы будущих журналистов.