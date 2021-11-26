Путин поприветствовал готовность Пашиняна и Алиева провести встречу в Брюсселе

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал готовность премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться в Брюсселе 15 декабря. Как сообщает Арменпресс, Путин заявил об этом во время встречи премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана.

"Знаю, что в ближайшее время у вас намечена встреча еще и в Брюсселе, вы согласились туда поехать, там провести встречу. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможности прямого общения, тем лучше. Я недавно на этот счет разговаривал с председателем Евросовета господином Мишелем, он вас ждет", - сказал Путин.