Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим инцидентом на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, ставшей причиной гибели десятков людей. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью воспринял весть о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, ставшей причиной гибели десятков горняков и спасателей.

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