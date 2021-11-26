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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим инцидентом на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, ставшей причиной гибели десятков людей. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

С глубокой скорбью воспринял весть о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, ставшей причиной гибели десятков горняков и спасателей.

От имени народа Армении и от себя лично, прошу Вас передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.
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