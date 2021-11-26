После переговоров с Алиевым и Пашиняном Путин проведет заседание Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером по окончанию диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.