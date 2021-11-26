Делегация во главе с Аленом Симоняном приняла участие в заседании Совета МПА СНГ
11:48, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Делегация во главе с Председателем НС РА Аленом Симоняном приняла участие в конференции и заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное Собрание РА.
25-26 ноября делегация во главе с Симоняном приняла участие в конференции «Глобальная интеграция и цели устойчивого развития» под председательством Валентина Матвиенко, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Совета МПА СНГ. .
При участии спикеров парламентов государств-участников СНГ, представителей международных организаций, экспертов в области здравоохранения обсуждались различные изменения в ряде сфер в связи с эпидемией COVID-19. Обсуждалось международное и местное законодательство, регулирующее сектор общественного здравоохранения в связи с эпидемией. Руководители парламентов стран СНГ представили текущее состояние санитарии в своих странах, данные о вакцинации и обменялись опытом работы в парламентах с эпидемией.
Параллельно с конференцией прошли заседания постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека. Парламентарии обсудили перспективные направления картирования шагов, связанных с модельными законопроектами в данных сферах.
После конференции состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен