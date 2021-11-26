Делегация во главе с Аленом Симоняном приняла участие в заседании Совета МПА СНГ







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25-26 ноября делегация во главе с Симоняном приняла участие в конференции «Глобальная интеграция и цели устойчивого развития» под председательством Валентина Матвиенко, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Совета МПА СНГ. .



При участии спикеров парламентов государств-участников СНГ, представителей международных организаций, экспертов в области здравоохранения обсуждались различные изменения в ряде сфер в связи с эпидемией COVID-19. Обсуждалось международное и местное законодательство, регулирующее сектор общественного здравоохранения в связи с эпидемией. Руководители парламентов стран СНГ представили текущее состояние санитарии в своих странах, данные о вакцинации и обменялись опытом работы в парламентах с эпидемией.



Параллельно с конференцией прошли заседания постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека. Парламентарии обсудили перспективные направления картирования шагов, связанных с модельными законопроектами в данных сферах.



После конференции состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Делегация во главе с Председателем НС РА Аленом Симоняном приняла участие в конференции и заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Национальное Собрание РА.25-26 ноября делегация во главе с Симоняном приняла участие в конференции «Глобальная интеграция и цели устойчивого развития» под председательством Валентина Матвиенко, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Совета МПА СНГ. .При участии спикеров парламентов государств-участников СНГ, представителей международных организаций, экспертов в области здравоохранения обсуждались различные изменения в ряде сфер в связи с эпидемией COVID-19. Обсуждалось международное и местное законодательство, регулирующее сектор общественного здравоохранения в связи с эпидемией. Руководители парламентов стран СНГ представили текущее состояние санитарии в своих странах, данные о вакцинации и обменялись опытом работы в парламентах с эпидемией.Параллельно с конференцией прошли заседания постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека. Парламентарии обсудили перспективные направления картирования шагов, связанных с модельными законопроектами в данных сферах.После конференции состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.