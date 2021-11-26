Азербайджан передал Армении двух плененных граждан
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух плененных граждан - Миграна Эрнестовича Мусаеляна (2000 г.р.) и Арена Жирайровича Арамяна (1993 г.р.).
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА.
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