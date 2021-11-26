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В Армении подтверждено 675 новых случаев коронавируса, скончались 40 человек

В Армении подтверждено 675 новых случаев коронавируса, скончались 40 человек
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 26 ноября в Армении подтверждено 337,55 случаев заболевания коронавирусом, из которых 312 617 выздоровели, а 7 459 умерли.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 15 498 пациентов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За прошедшие сутки проведено 7745 анализов, подтверждено 675 новых случаев заболевания коронавирусом, 1539 граждан выздоровели, зарегистрировано 40 смертей.

Общее количество тестов составило 2 миллиона 347 тысяч 246.
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