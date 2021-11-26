В Армении подтверждено 675 новых случаев коронавируса, скончались 40 человек
11:23, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 26 ноября в Армении подтверждено 337,55 случаев заболевания коронавирусом, из которых 312 617 выздоровели, а 7 459 умерли.
В настоящее время лечение от коронавируса проходят 15 498 пациентов.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
За прошедшие сутки проведено 7745 анализов, подтверждено 675 новых случаев заболевания коронавирусом, 1539 граждан выздоровели, зарегистрировано 40 смертей.
Общее количество тестов составило 2 миллиона 347 тысяч 246.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен