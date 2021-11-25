В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России, как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

"Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — говорится в его заявлении.

По словам Жарина, доказательства и процессуальные действия указывают, подозреваемый связан с другим человеком, которого ABW задержало раньше.

Пресс-секретарь добавил также, что мужчина вину не признал. Его временно арестовали на три месяца.

В Генеральной прокуратуре Польши уточнили, что операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Варшаве. Там также назвали имя арестованного — Радослав С. Ему предъявили обвинения в "помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки".

Утверждается, что он помогал задержанному в мае Марчину К., которого также обвинили в деятельности в пользу иностранной разведки. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в октябре польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это пожилой человек, который много лет был связан с силовыми структурами: во времена ПНР служил в милиции, затем в полиции, а 20 лет назад вышел на пенсию как сотрудник Пограничной стражи.