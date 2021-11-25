Исследование подтвердило, что удаленный у Байдена полип был доброкачественным

Гистологическое исследование подтвердило, что полип, который был удален у президента США Джо Байдена на прошлой неделе, являлся доброкачественным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в опубликованном в среду Белым домом заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

Как он сообщил 19 ноября, специалисты во время процедуры колоноскопии, проведенной Байдену, обнаружили в одном из отделов кишечника "3-миллиметровый полип". О'Коннор тогда отметил, что будет проведено гистологическое исследование, однако подчеркнул, что "у президента никогда не было рака кишечника".

"Взятый образец был идентифицирован как тубулярная аденома, - сообщил в среду О'Коннор. - Это такой же полип, как и тот, который был удален в 2008 году. Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением, в настоящее время нет необходимости в каких-либо действиях в связи с этим". Врач отметил, что в данном случае рекомендуется проводить "обычные наблюдения".

Американский лидер на прошлой неделе прошел регулярный медицинский осмотр в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд). По итогам процедуры О'Коннор заявил, что Байден здоров, активен и способен и далее успешно выполнять обязанности главы государства.