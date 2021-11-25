Индекс экономической активности за 10 месяцев вырос на 4,3%
15:50, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Индекс экономической активности в Армении в январе-октябре 2021 года повысился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Статкомитет РА.
Объем промышленного производства в январе-октябре увеличился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем строительства - на 5,9%.
В январе-октябре товарооборот увеличился на 7%, а объем оказанных услуг (без учета торговли) увеличился на 6,4%.
В январе-октябре 2021 года индекс потребительских цен увеличился на 6,9%, индекс цен на промышленную продукцию - на 9,9%, объем производства электроэнергии снизился на 3,1%.
В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт увеличился на 16,9%, а импорт - на 11,8%.
Средний курс драма к доллару США в январе-октябре 2021 года составил 508,24.
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