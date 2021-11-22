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Пашинян и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Пашинян и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого проинформировали друг друга о ситуации в Армении и Беларуси.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Обсуждались также проблемные вопросы в рамках ОДКБ.

Премьер-министр РА также проинформировал Президента Беларуси о возможном развитии ситуации на армяно-азербайджанской границе.
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