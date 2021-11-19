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Главы МИД РФ и Турции обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы

Главы МИД РФ и Турции обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил с ним двусторонние отношения и региональные проблемы. Как передает Арменпресс, об этом  сообщил РИА новости источник в турецком МИД.

"Наш министр провел сегодня телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двухсторонние отношения и некоторые региональные проблемы", - сказал собеседник агентства.


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