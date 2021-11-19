Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литвы

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литовской Республики Андриусом Мазуронисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр приветствовал визит парламентской делегации Литвы в Армению и с радостью отметил, что в последнее время отношения между двумя странами динамично развиваются. В этой связи глава правительства отметил важность продолжительного характера двусторонних взаимных визитов, подчеркнув, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах. Никол Пашинян подчеркнул необходимость укрепления торгово-экономических связей и принятия соответствующих шагов в этом направлении. Премьер-министр отметил важность организации в ближайшее время рейсов между Ереваном и Вильнюсом, что придаст новый импульс расширению сотрудничества в сфере туризма.

В свою очередь Андриус Мазуронис поблагодарил за теплый прием и добавил, что Литва также придает особое значение развитию многосторонних отношений с Арменией. Вице-спикер Сейма Литвы отметил, что впечатлен проводимыми в нашей стране демократическими реформами, и подчеркнул, что его страна готова поделиться своим опытом, чтобы внести свой вклад в их эффективное осуществление, в том числе посредством предусмотренных Европейским союзом программ. В плане укрепления двустороннего сотрудничества он также подчеркнул важность продолжительного развития межпарламентских связей, отметив, что данный визит также послужит этой цели.

В ходе встречи были затронуты урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.