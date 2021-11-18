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По состоянию на 14:00 на восточной границе Армении существенных инцидентов не зарегистрировано

По состоянию на 14:00 на восточной границе Армении существенных инцидентов не зарегистрировано

По состоянию на 14:00 8 ноября на восточной границе Армении существенных инцидентов не зарегистрировано. Оперативная обстановка контролируется Вооруженными силами Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Объединенный информационный центр Армении.

Касаясь видеоматериалов пограничных столкновений, активно циркулирующих в последние часы в Интернете и в СМИ, Объединенный информационный центр сообщает, что они изучаются соответствующими структурами.

«События, которые нашли место в распространяемых видеоматериалах, происходили ранее», - говорится в заявлении.


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