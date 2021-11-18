В ФРГ за сутки выявили рекордные 65 371 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд зафиксирован 17 ноября, когда за сутки было выявлено 52 826 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 195 321 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 264 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 98 538.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 336,9. В среду он достигал значения 319,5, неделю назад - 249,1, а месяц назад находился на уровне 74,4. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

Сейчас ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие.

В четверг и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с главами федеральных земель, по итогам которой будет принято решение об ужесточении антикоронавирусных мер во всей Германии.