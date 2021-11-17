Депутаты Европарламента осудили вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 

Глава делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом, депутат Европарламента Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европарламента по Армении, депутат Андрей Ковачев и постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко выступили с совместным заявлением после нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении 16 ноября. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

««Мы серьезно обеспокоены вчерашними тяжелыми боями, которые последовали за недавним обострением напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.

Военная операция, начатая Азербайджаном в ответ на предполагаемые провокации, является наихудшим на сегодняшний день нарушением договоренности о прекращении огня от 9 ноября прошлого года, в результате чего остается еще неподтвержденное число убитых, раненых и взятых в плен солдат.

Мы призываем к быстрой деэскалации ситуации и приветствуем участие председателя Европейского совета и сообщение о прекращении огня при посредничестве России. Мы повторяем, что любые возможные разногласия по поводу границы должны разрешаться путем переговоров в процессе делимитации и демаркации границы, а не путем применения силы и односторонних действий.

Мы осуждаем любые попытки «начертить границы», которые начались с вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 12 мая.

Мы поддерживаем и призываем к открытию экономических и транспортных коммуникаций, как это предусмотрено в заявлении о прекращении огня от 9 ноября, что было бы очень выгодно для всего региона. Это включает соединение между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Чтобы добиться успеха, стороны должны следовать тексту заявления и избегать слишком обширного его толкования. Кроме того, мы обеспокоены сообщениями о затрудненном движении на дорогах, которые соединяют армянские города и села через территорию Азербайджана, и считаем, что такое поведение противоречит духу этого заявления и неоправданно затрудняет жизнь местных жителей.

Мы также сожалеем о том, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, в том числе резолюцию Европейского парламента от 20 мая 2021 года, многие задержанные в связи с конфликтом и армянские пленные до сих пор не освобождены, и мы вновь обращаемся к властям Азербайджана по этому поводу. Мы также повторяем наш призыв обмениваться всеми обновленными картами минных полей, чтобы позволить гражданским лицам вернуться в районы бывшего конфликта.

Еще раз напоминаем об обязательстве ЕС поддерживать меры по укреплению доверия и решать любые вопросы за столом переговоров, в частности, путем возобновления переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта и будущему статусу Нагорно-Карабахского региона в рамках процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ».