Оппозиция бойкотирует работу очередного заседания Национального собрания

Оппозиционные фракции Национального собрания «Айастан» и «Честь имею» объявили о бойкоте работы очередных заседаний НС.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания глава фракции «Айастан» Сейран Оганян заявил, что они в знак протеста не примут участия в работе очередных заседаний НС. Фракция этим шагом выражает свой протест против того, что правящая сила не пошла навстречу инициативе о созыве 15 ноября внеочередного заседания НС для обсуждения ситуации на границах Армении.

Депутат от фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян также заявил, что и их фракция не будет участвовать в работе очередных заседаний. Он подчеркнул, что в зал заседаний они вернутся тогда, когда проблемы, стоящие перед нашей страной, будут обсуждаться по степени важности и фатальной опасности.