Министр обороны Армении принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 10 ноября в Москве принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе заседания было обсуждено более 20 вопросов, включенных в повестку дня: рассмотрен комплекс вопросов развития многостороннего сотрудничества в области обороны и безопасности, проведения совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ «Региональная безопасность – 2022» и др.

Члены Совета министров обороны СНГ обменялись мнениями по военно-политической обстановке и вопросам безопасности, а также высоко оценили 30-летний опыт и направления развития военного сотрудничества в формате СНГ.

По итогам заседания подписаны все решения Совета министров обороны государств-участников СНГ, в том числе План работы на 2022 год.