Министр обороны Армении с рабочим визитом посетил Республику Арцах 

По приглашению министра обороны Республики Арцах Камо Варданяна министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян 6 ноября с двухдневным рабочим визитом посетил Республику Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в сопровождении командующего Армией обороны Аршак Карапетян посетил боевые опорные пункты, встретился с военнослужащими, несущими боевое дежурство, ознакомился с работами по укреплению позиций, а также социально-бытовыми условиями боевого дежурства.

В одной из воинских частей Армии обороны, обращаясь к охраняющим границы Арцаха военнослужащим, министр обороны Армении подчеркнул, что важнейшей гарантией мира является наличие сильной армии, способной выполнять поставленные боевые задачи.

Высоко оценив усилия по защите границ Арцаха в ходе 44-дневной войны и после нее, Аршак Карапетян наградил ряд военнослужащих Армии обороны грамотами и ведомственными медалями министерства обороны Республики Армения.

В тот же день в Степанакерте Аршак Карапетян в рамках сотрудничества между министерствами обороны Армении и Арцаха принял участие в рабочей встрече руководства Армии обороны, в ходе которой был обсужден ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности.

7 ноября министр обороны Аршак Карапетян также посетил Сюникскую область, в частности, территорию Черного озера. Министр обошел берег озера, на месте встретился с военнослужащими, поблагодарил их за круглосуточное боевое дежурство.

Говоря о возможных решениях проблемы проникновения азербайджанских подразделений на территорию озера, министр еще раз заверил, что альтернативы восстановлению государственной границы нет, азербайджанские военные должны покинуть суверенную территорию Республики Армения.

В ходе визита Аршак Карапетян уделил особое внимание строительству опорных пунктов в этой высокогорной зоне, условиям проживания военнослужащих и поручил руководству войсковой части в короткие сроки устранить выявленные проблемы.