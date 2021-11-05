В Сенате США обсуждался вопрос лишения Азербайджана американской военной помощи и расследования его военных преступлений

Во время обсуждения «Акта о льготах национальной обороны США» в Сенате США сенаторы Роберт Менендес и Алекс Падилла представили три предложения по законодательным изменениям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный офис бюро АРФД, подчеркивая, что это произошло благодаря усилиям Армянского национального комитета Америки.

«Одно из предложений - восстановление соблюдения требований статьи 907 Закона о содействии свободе (более известного как Резолюция 907), которая препятствует оказанию США военной помощи Азербайджану. Два других проекта адресованы Государственному департаменту и Министерству обороны с просьбой предоставить информацию об использовании американских технологий в БПЛА «Bayraktar» в контексте того, является ли использование такой технологии третьей страной нарушением законодательства США. Третье законодательное предложение сенатора Алекса Падиллы призывает Государственный департамент и Департамент обороны представить совместный отчет о военных преступлениях Азербайджана, совершенных во время Арцахской войны 2020 года, включая и использование американских технологий во время нападений, использование белого фосфора, кассетных боеприпасов и другого запрещенного оружия, а также участие иностранных наемников», - говорится в сообщении Центрального офиса бюро АРФД.

Отмечается, что предложения по законодательным изменениям могут быть вынесены на голосование Сената на следующей неделе.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) продолжает работать над тем, чтобы лишить Азербайджан всех форм военной помощи США.

В конце сентября Палата представителей США проголосовала за другие законодательные инициативы, которые также включают запрет на военную помощь США Азербайджану. В июле 2021 г. Палата представителей приняла поправку к законодательству о приостановлении военной и образовательной помощи США Азербайджану в пределах своей юрисдикции.

Относительно внесенных в Сенат законодательных изменений, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Ампарян отметил: «Мы благодарны сенаторам Менендесу и Падилле за их принципиальность в вопросе привлечения Азербайджана и Турции к ответственности. Мы работаем в Вашингтоне и в каждом из 50 штатов, чтобы обеспечить принятие законодательных изменений, гарантирующих применение 907-ой статьи и предполагающих расследование азербайджанских военных преступлений и вопроса технологий, обнаруженных в турецких беспилотных летательных аппаратах».