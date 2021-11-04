Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

Наши молодые греко-римские борцы в командном зачете на 7-м месте

Наши молодые греко-римские борцы в командном зачете на 7-м месте

Молодые борцы греко-римского стиля, представляющие Армению, завершили свои выступления на чемпионате мира по борьбе.

Как сообщает «Арменпресс», сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет на чемпионате мира завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В командном зачете среди 44 стран мы занимаем 7-е место.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]