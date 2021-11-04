Наши молодые греко-римские борцы в командном зачете на 7-м месте
Молодые борцы греко-римского стиля, представляющие Армению, завершили свои выступления на чемпионате мира по борьбе.
Как сообщает «Арменпресс», сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет на чемпионате мира завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
В командном зачете среди 44 стран мы занимаем 7-е место.
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