Наши молодые греко-римские борцы в командном зачете на 7-м месте

Молодые борцы греко-римского стиля, представляющие Армению, завершили свои выступления на чемпионате мира по борьбе.

Как сообщает «Арменпресс», сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет на чемпионате мира завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В командном зачете среди 44 стран мы занимаем 7-е место.