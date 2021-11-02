На всех картах до 1920 г. озера Ал Лчер обозначены как территория Армении: Гнел Саносян

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян пока не может сказать, какие карты будут использованы в качестве основы для определения границ между Арменией и Азербайджаном, но, на всех картах до 1920 г. озера Ал Лчер обозначены как территория Армении. При руководстве этими картами изменения будут в пользу армянской стороны. Как сообщает «Арменпресс», министр заявил об этом в Национальном собрании, отвечая на вопросы журналистов.

«Есть разные обсуждения, есть разные карты. Какие карты будут взяты за основу, зависит от их юридического статуса. То есть, даже, если эти карты с советских лет, они должны быть юридически обоснованы и приняты всеми сторонами, чтобы стали основой», - сказал Саносян.

Говоря о картах 1920-х годов, он сказал, что в случае их применения можно будет внести много изменений. Относительно того, в чью пользу будут эти изменения, - он сказал: «Что касается Ал Лчер, то в нашу пользу, потому что, насколько мне известно, до конца 20-х годов эти озера на всех картах были обозначены как территория Республики Армения. На тех картах есть определенная линия, за которой остались эти озера».

Озера сейчас не под контролем армянской стороны.

Однако министр повторил, что неизвестно, какие карты будут взяты за основу.