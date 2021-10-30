Борис Джонсон рассказал о здоровье королевы Елизаветы II
16:07, 30 Октябрь, 2021
Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II, которой врачи посоветовали отдыхнуть не менее двух недель ивоздержаться от официальных визитов, хорошее.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который провел беседус королевой.
В Великобритании были опасения по поводу здоровья королевы Елизаветы II, поскольку она отменила ряд запланированных визитов и по неизвестным причинам провела ночь в больнице.
«Я говорил с ЕеВеличеством, она в очень хорошем состоянии. Ей просто нужно вернуться к советам врачей и отдохнуть, что, я думаю, возможно. Вся страна желает ейздоровья», - сказал Джонсон.
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