Руководитель парламентской фракции “Гражданский договор” встретился с послом РФ
Руководитель фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян 28 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении С.Копыркиным.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, А.Конджорян коснулся проблемы немедленного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, что закреплено Заявлением от 9 ноября 2020 г.
Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-российских межпарламентских связей как на двусторонней, так и многосторонней площадках.
Особо отмечена важность работы, проводимой в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и ФС РФ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен