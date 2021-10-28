Руководитель парламентской фракции “Гражданский договор” встретился с послом РФ

Руководитель фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян 28 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении С.Копыркиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, А.Конджорян коснулся проблемы немедленного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, что закреплено Заявлением от 9 ноября 2020 г.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-российских межпарламентских связей как на двусторонней, так и многосторонней площадках.

Особо отмечена важность работы, проводимой в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и ФС РФ.