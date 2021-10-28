Президент Армении встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мохаммед бин Зайед аль Нахайяном

В рамках кратковременного рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Армении Армен Саргсян 27 октября встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны шейхом Мохаммед бин Зайедом аль Нахайяном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся динамично развивающихся армяно-эмиратских отношений и региональных и международных проблем.

Армен Саркисян в ОАЭ встретился и с королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль Халифой.