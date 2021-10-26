Время в Ереване: 11:07:36,   26 Октябрь

Заблудившиеся граждане Венесуэлы обнаружены в пяти километрах от озера Парз лич

Заблудившиеся граждане Венесуэлы обнаружены в пяти километрах от озера Парз лич

В Тавушский региональный центр управления кризисами 25 октября в 22:19 поступил сигнал, что в районе зоны отдыха «Парз лич» пропали двое иностранных граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Армении. Из-за бездорожья спасатели продолжили путь (около 9 км) пешком.

Заблудившихся граждан Венесуэлы спасатели обнаружили примерно в 5 км от зоны отдыха. Их доставили в безопасное место.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]