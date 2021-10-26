В Армении за сутки подтверждено 1 517 случаев заражения COVID-19, скончались 57 человек

По состоянию на 11:00 26 октября в Армении всего подтверждено 298 069 случаев заражения COVID-19, 263 000 из которых вылечились, есть 6 122 летальных исхода.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 11 982 теста. Подтверждено 1 517 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 517 заболевших, есть 57 летальных исходов.

Всего зарегистрировано 1 263 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 27 692 пациента. Всего проведено 2 018 614 тестов.