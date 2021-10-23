События последнего времени переформатируют геополитику региона. Президент Республики Армения

Президент Республики Армения Армен Саркисян уверен, что недавние события, в том числе прошлогодняя война, переформатируют региональную геополитику.

Как передает Арменпресс, об этом Армен Саркисян сказал в приветственной речи на открытии проходящего в Дилижане Армянского «Саммита мыслей» (Armenian Summit of Minds).

Из-за ситуации с коронавирусом саммит проходит в гибридном формате — часть выступающих участвует удаленно. Президент вначале отметил, что название саммита посвящено новому миру или, как он его называет, квантовому миру.

"Многое вокруг нас изменилось. Этот саммит включает две темы. Первый будет посвящен геополитике, которая меняется каждый день. Мир меняется очень быстро, много неопределенности, этот мир не однополярный или многополярный, он намного сложнее. И мы пытаемся понять, как жить в этом новом глобальном квантовом мире», - сказал президент.

Первая часть саммита посвящена также региональной политике.

Армен Саркисян подчеркнул: «События недавнего времени - в Армении, на Южном Кавказе, в Центральной Азии - от Афганистана до здешней войны, переформатируют региональную геополитику, будь то на Кавказе, в Центральной Азии, Евразии или, возможно, во всем мире».

Вторая часть дискуссий на высшем уровне будет посвящена будущему: искусственный интеллект, новые технологии, биотехнологии меняют и будут менять мир. «Замечаем ли мы, что мир изменился?» - спросил президент.

Он напомнил о предстоящем в следующем году четвертом Summit of Minds, отметив, что в период между вторым и третьим Армянскими саммитами в этом году мир кардинально изменился.

«Произошла пандемия, это глобальное событие, которое всем причинило боль», - сказал президент, отметив, что это была глобальная трагедия.

Он подчеркнул: принято считать, что при вспышке и распространении эпидемии люди должны вести себя определенным образом.

«Это напоминает мне одну из историй Киплинга о жизни в джунглях: когда была большая опасность, не было воды, все животные, даже львы, тигры, перестали драться, они все вместе пошли на водопой, к источнику жизни. И когда во всем мире бушует COVID-19, который принес с собой мировую трагедию, наши соседи не повели себя как герои Киплинга. У нас произошла война», - сказал Саркисян.

Он подчеркнул, что в Армении произошла двойная трагедия, наши соотечественники погибли не только на «фронте» эпидемии, но и на войне.

Вновь приветствуя участников, президент Республики Армения выразил надежду на сотрудничество, подчеркнув, что Armenian Summit of Minds - это о будущем, будущем региона.