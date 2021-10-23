Цены на цветные металлы - 22-10-21

ЛОНДОН, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.20% и составила 2957.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.65% и составила 9870.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.67% и составила 2396.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.25% и составила 20220.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.80% и составила 37100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.81% и составила 3444.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.