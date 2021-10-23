Будущее будет управляемым настолько, насколько мы сможем моделировать геополитику региона. Пашинян

Премьер-министр РА выражает надежду, что проходящий в Дилижане Armenian Summit of Minds станет определенной площадкой для моделирования экономики, политики, геополитики, чтобы процессы, происходящие вокруг страны, были более понятными и, следовательно, более управляемый.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал на проходящем в Дилижане Armenian Summit of Minds.

Премьер-министр приветствовал идею о том, что, несмотря на эпидемию, было принято решение о проведении конференции. Он подчеркнул важность проведения таких встреч, дискуссий, обмена идеями.

«Особенно мир сегодняшний, современный - это мир моделей, где почти все моделируется, работает по этой логике. Когда мы моделируем мир, мы начинаем лучше его понимать, больше участвовать в управлении процессами, чтобы сделать их более предсказуемыми для нас», - сказал Пашинян.

Обратившись к геополитике, он отметил, что геополитику определенным образом можно моделировать.

«Геополитика очень похожа на приливы и отливы, которые происходят постоянно, периодически, и в немоделированном мире люди не понимали, что и почему происходит, по какой причине. А в смоделированном мире все это уже становится предсказуемым», - сказал он.

По словам Пашиняна, таким образом, наиболее актуальным вопросом, который следует обсудить в ходе Armenian Summit of Minds, является именно моделирование геополитики – как и почему происходят процессы. Он посчитал важным, чтобы мысли в этом направлении генерировались, задавались вопросы и давались ответы.

«Особенно в нынешний и предстоящий период существуют вопросы, которые имеют первостепенное значение для прошлого, настоящего и будущего нашей страны. И ответ на них весьма важен с точки зрения будущего. И это будущее будет управляемым и предсказуемым настолько, насколько мы сможем моделировать геополитику, происходящую в нашем регионе, в более узком, в более широком, глобальном смысле», - сказал Пашинян.

Он отметил, что когда человечество не знало, что и почему происходит, все воспринималось как катастрофа, а когда есть четкое моделирование того, почему это происходит, эти процессы в какой-то степени оказываются в контролируемом пространстве.

«Надеюсь, это мероприятие станет для нас платформой и для моделирования нашей экономики, политики, геополитики, чтобы процессы, происходящие вокруг нас, были для нас более понятными и, следовательно, более управляемыми», - сказал Пашинян.

В Дилижане проходит третий Armenian Summit of Minds.