Ким Кардашян празднует День рождения: президент Армении поздравил телезвезду
15:01, 22 Октябрь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саргсян поздравил телезвезду Ким Кардашьян с Днем рождения. Как передает «Арменпресс», президент по этому поводу сделал запись на своей странице в Twitter.
«Я счастлив, что даже издалека Вы чувствуете и понимаете, что Армения - наша Родина, Ваша, моя... Родина всех нас. Желаю Вам здоровья, счастья и всего наилучшего», - написал президент.
Ким Кардашян 21 октября отпраздновала свой День рождения.
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