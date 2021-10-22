Ким Кардашян празднует День рождения: президент Армении поздравил телезвезду

Президент Республики Армения Армен Саргсян поздравил телезвезду Ким Кардашьян с Днем рождения. Как передает «Арменпресс», президент по этому поводу сделал запись на своей странице в Twitter.

«Я счастлив, что даже издалека Вы чувствуете и понимаете, что Армения - наша Родина, Ваша, моя... Родина всех нас. Желаю Вам здоровья, счастья и всего наилучшего», - написал президент.

Ким Кардашян 21 октября отпраздновала свой День рождения.