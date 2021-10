Քիմ Քարդաշյանը տոնում է ծննդյան տարեդարձը. ՀՀ նախագահը շնորհավորել է հեռուստաաստղին  

ԵՐԵՎԱՆ, 22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանին:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ նախագահն այս առիթով գրառում է արել «Թվիթեր»-ի իր էջում. «Այնքան ուրախ եմ, որ նույնիսկ այդքան հեռվից այդքան լավ եք զգում ու հասկանում, որ Հայաստանը մեր հայրենիքն է` ձերը, իմը..., բոլորիս հայրենիքը: Մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն, երջանկություն և ամենայն բարիք»,-նշել է Նախագահը:

Happy Birthday, dear @KimKardashian!

So glad that even from so far away you feel and understand so well that Armenia is our Homeland: your one, mine..., Homeland all of us.

Wishing you good health, happiness and all the best to you! pic.twitter.com/Ca7opZ7ijs