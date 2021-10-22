Совет по координации форумов журналистов обсудил возможность организации общеармянского форума

На заседании Координационного совета общеармянских форумов журналистов, состоявшемся 21 октября, были подведены итоги региональных конференций, проведенных в онлайн формате, и была рассмотрена возможность организации общеармянского форума весной 2022 года.

Координационный совет обсудил темы и повестку дня предстоящего общеармянского форума, предложения относительно места и времени его проведения, а также решил рассмотреть предложения представителей армянских СМИ по тематическим вопросам, которые не прозвучали на онлайн конференциях.

Было отмечено, что онлайн конференции сформировали повестку, созвучную новым тенденциям, целью которой является развитие армянских СМИ и обеспечение непрерывности сотрудничества.

Координационный совет решил созвать свое следующее пленарное заседание до конца этого года.