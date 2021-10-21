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Попытаюсь узнать эту великолепную страну: президент Армении принял чемпиона мира по джиу-джитсу Роджера Грейса

Попытаюсь узнать эту великолепную страну: президент Армении принял чемпиона мира по джиу-джитсу Роджера Грейса

15:45, 21 Հոկտեմբեր, 2021

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял 10-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу, основателя Академии Роджера Грейса, прибывшего в Армению для участия в «Армянском саммите мысли».

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, Роджер Грейс представил Армен Саргсяну свои впечатления о нашей стране, отметив, что хочет открыть для себя Армению.

«Во время визита я проведу семинар по джиу-джитсу. Я постараюсь познакомиться с этой чудесной страной, и уверен, что вновь приеду сюда», - сказал Роджер Грейс.

Семья Грейс много лет работала над развитием боевого искусства джиу-джитсу. Всемирно известная Академия Роджера Грейса имеет ассоциированные школы в ряде стран по всему миру.


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