Гнел Саносян обсудит в Литве со своими коллегами стратегические инфраструктурные проекты

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в Литве примет участие в Международной конференции по транспортным инновациям «Транспортная логистика-2050», которая состоится 21 октября.

Как передает «Арменпресс», Министерство территориального управления и инфраструктур РА сообщает, что на конференции министр выступит с речью.

В рамках визита Гнел Саносян встретится с министром связи и транспорта Литвы Мариусом Скуодисом, а также министром энергетики Литвы Дайнюсом Кревисом.

Министры планируют обсудить наиболее актуальные политические и экономические вопросы, стратегические инфраструктурные проекты, связанные с транспортными инновациями и цифровизацией.

Министры транспорта Грузии и Молдовы, заместитель министра транспорта Украины в онлайн режиме примут участие в сессии «Зеленый, цифровой, конкурентоспособный транспорт и логистика. Насколько амбициозными мы должны быть в регулировании развивающихся отраслей», которую будет вести министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис.

Гнел Саносян находится в Литве по приглашению министра связи и транспорта Литвы.